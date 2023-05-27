Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2023 8:40

Синоптики Коми рассказали о погоде в первую неделю июня

Ожидается теплая погода и дожди
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми рассказали о погоде в начале июня. По предоставленным данным, первая неделя лета будет хоть и дождливой, но довольно теплой.

Такая ситуация, отметили эксперты, сложится из-за того, что республика попадет под влияние двух поочередно смещающихся южных циклонов. Из-за этих же циклонов возможны и грозы.

Что касается температуры воздуха, то в ночное время она будет 8-13 градусов, а в дневное время суток 17-22 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали шквалистый ветер и жару до +32 градусов (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ