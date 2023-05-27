Синоптики Коми рассказали о погоде в первую неделю июня

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Синоптики ЦГМС Коми рассказали о погоде в начале июня. По предоставленным данным, первая неделя лета будет хоть и дождливой, но довольно теплой.

Такая ситуация, отметили эксперты, сложится из-за того, что республика попадет под влияние двух поочередно смещающихся южных циклонов. Из-за этих же циклонов возможны и грозы.

Что касается температуры воздуха, то в ночное время она будет 8-13 градусов, а в дневное время суток 17-22 градуса.

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