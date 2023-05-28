Стало известно, какой будет погода в Коми в воскресенье

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Сегодня, 28 мая, в Коми ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом рассказали синоптики ЦГМС.

Местами в республике прогнозируются кратковременные дожди и грозы. В ночное и дневное время суток на территории региона ожидается туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9, +14 градусов, а днем - от +16 до 21 градуса. Местами в Коми столбики термометров опустятся до +1 градуса.

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