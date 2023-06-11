В Коми в преддверии Дня России ожидается снег с дождем

Фото: Нина Юшкова.

Сегодня, 11 июня, в преддверии Дня России в Республике Коми ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом рассказали синоптики ЦГМС.

В ночное время суток в Ижемском и восточных районах региона местами пройдут сильные осадки в виде снега и дождя, в западных районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем в восточных районах Коми местами пройдут небольшие осадки, а в западных районах осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, а днем - от +2 до +7 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда в Коми стоит ждать потепления (подробнее)