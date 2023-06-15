В Коми вынесли приговор 16 «пичугинцам»

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Суд вынес приговор 16 подсудимым по уголовному делу преступного сообщества Юрия Пичугина, сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

Фигурантов признали виновными в организации преступного сообщества и участии в нем, совершении пяти убийств, бандитизме, покушении на убийство и похищении человека. На счету «пичугинцев» также незаконный оборот оружия, вымогательство, мошенничество и другие преступления.

Деятельность преступного сообщества пресекли в феврале 2017 года. Тогда силовики задержали лидера банды Юрия Пичугина и шестерых сообщников. Остальных члены преступного сообщества привлекли к уголовной ответственности в течение 2017-2018 годов.

Следствием и судом установлено, что в 1992-1994 годах Юрий Пичугин, являясь «вором в законе», создал на территории республики преступную группу, объединенную единой целью совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на получение финансовой и иной материальной выгоды, и привлек к участию в ней ряд лиц, в том числе из числа ранее судимых, спортсменов, а также проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах.

На первоначальном этапе деятельности участники преступной группы, используя различные методы, в том числе повреждение имущества и физическое насилие, незаконно изымали у предпринимателей денежные средства под видом обеспечения их личной безопасности и безопасности имущества от противоправных посягательств. Собранные денежные средства и имущество передавались в общую кассу.

Источниками её пополнения также являлось перечисление денежных средств от преступлений против собственности, совершаемых лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях либо находившимися в следственных изоляторах, которые, даже будучи осужденными, продолжали заниматься преступной деятельностью.

С конца 1990-х Пичугин ввел единые для всех членов группировки нормы поведения, систему санкций за их нарушения, а также правила безопасности и конспирации. Именно с этого времени ОПГ приобрела присущие только преступному сообществу иерархическое организационное построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов, масштабность действий.

На вооружении участников преступного сообщества был солидный арсенал оружия и боеприпасов. В ходе обысков на территории Сыктывкара, Усинска, Корткеросского района были обнаружены и изъяты оружейные схроны. У членов банды имелись пистолеты, пистолет-пулемет, автоматы, огнестрельное оружие неустановленной системы, электродетонатор, приборы для бесшумной стрельбы, патроны различных калибров.

Соучастниками совершено пять убийств и покушение на убийство.

В январе 2005 года во дворе дома по улице Кирова города Сыктывкара в предпринимателя, не возвратившего долг, было произведено не менее шести выстрелов. С огнестрельными ранениями груди потерпевший был доставлен в больницу, где через месяц скончался.

В мае 2005 года бандиты расправились с бывшим «коллегой», который противопоставил себя руководству ОПС, не исполнял указания его лидеров и хотел выйти из его состава. Мужчина был застрелен в подъезде дома по улице Парковой города Усинска.

В августе 2005 года на территории Човского промузла Сыктывкара выстрелом в голову был убит ранее неоднократно судимый мужчина, давший показания сотрудникам правоохранительных органов о реализуемых ОПС мошеннических схемах.

В июне 2010 года был похищен и убит один из участников группировки, к которому у лидеров банды были существенные претензии. Со связанными руками парня вывезли на территорию производственной базы в поселке Верхняя Максаковка Сыктывкара, удерживали там, после чего убили, ударив топором по голове. Тело скинули в заранее вырытую яму, в которой был разведен костер, облили горючей жидкостью и сожгли останки.

При разделе сфер влияния преступных группировок в сентябре 2012 года в городе Котласе в автомобиле был застрелен один из криминальных авторитетов Архангельской области. Находившийся там же его приятель, в которого также стреляли бандиты, выжил, получив огнестрельное ранение живота.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками региональных УФСБ, МВД, УФСИН, Росгвардии. Практическую помощь следствию оказывали также сотрудники МЧС.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную совершением преступлений в условиях неочевидности, их давностью и длительным периодом осуществления противоправных действий, значительным объемом следственных и процессуальных действий на территории 20 субъектов Российской Федерации.

Сбор доказательств был затруднен тем, что преступное сообщество Юрия Пичугина имело огромное криминальное влияние в Республике Коми и за ее пределами, его участники заработали авторитет безжалостных и кровожадных преступников, в связи с чем большинство процессуальных лиц неохотно сотрудничали со следственными органами.

Объем уголовного дела составил более 300 томов. В рамках расследования следователями проведены 123 судебные экспертизы, допрошены более 680 свидетелей, проведено порядка 60 очных ставок, свыше 200 обысков в различных регионах Российской Федерации, осуществлены многочисленные выемки, изъятия, осмотры предметов и документов.

В течение периода предварительного расследования с целью предотвращения контактов с другими участниками ОПС лидер преступного сообщества Юрий Пичугин содержался под стражей в следственном изоляторе Лефортово. В ходе следствия оперативными подразделениями МВД и УФСБ пресекались попытки оказания давления на свидетелей обвинения со стороны третьих лиц, действующих по указанию подсудимых.

В ходе расследования уголовного дела с тремя участниками ОПC были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, материалы в отношении них выделены в отдельное производство, в отношении подсудимых вынесены приговоры.

Юрий Пичугин, которому вменялось наибольшее количество преступлений (28 эпизодов), получил пожизненное заключение в колонии особого режима и штраф 3 млн рублей. Хадису Азизову (Ломоно) ― пожизненное заключение со штрафом 2,5 млн рублей.

У других членов ОПГ наказания мягче:

Анатолию Тервонину ― 24 года колонии строгого режима и штраф 1,5 млн рублей.

Андрею Сироткину ― 23 года и 6 месяцев колонии строгого режима и штраф 1 млн рублей.

Александру Кирсееву ― 21 год колонии строгого режима и штраф 1 млн рублей.

Максиму Абубакарову — 13 лет особого режима со штрафом 2 млн рублей.

Виктору Карпову ― 18 лет колонии особого режима и штраф 2,5 млн рублей

Сергею Вануйто ―16 лет колонии особого режима штраф 2 млн рублей.

Эдуарду Смольникову — 16 лет колонии особого режима со штрафом 1,5 млн рублей.

Сергею Солдатову ― 14 лет колонии строгого режима и штраф 1 млн рублей.

Вячеславу Гузиеву ―13 лет колонии строгого режима и штраф 1 млн рублей.

Ахмеду Исаеву ― 11 лет строгого режима и штраф 1 млн рублей.

Леониду Иванову ― 11 лет колонии строгого режима.

Сергею Насонову ― 10 лет колонии строгого режим и штраф 500 тысяч рублей.

Георгию Попову ― 7 с половиной лет заключения со штрафом 10 млн рублей.

Александр Егоров оправдан.

Алексей Рохлин оправдан.

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