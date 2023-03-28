В Сыктывкаре присяжные оправдали бизнесмена Алексея Рохлина

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В Сыктывкаре присяжные заседатели оправдали предпринимателей Алексея Рохлина и Александра Егорова. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми

Рохлина арестовали 22 февраля 2017 года. Фигуранта подозревали в создании преступной организации. Ему инкриминировали незаконную покупку, передачу, перевозку и хранение огнестрельного оружия, а также боеприпасов.

Кроме того, Рохлина обвиняли в том, что он контролировал денежные потоки общей кассы преступной организации, собирал компрометирующие материалы в отношении интересующих лиц. Следствие также полагало, что Рохлин, имея статус адвоката, долгое время представлял интересы лидера банды Юрия Пичугина и других членов ОПГ.

Однако присяжные оправдали Рохлина и Егорова по всем эпизодам. Их освободил в зале Сыктывкарского суда, передает «Комиинформ».

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