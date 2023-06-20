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Происшествия20 июня 2023 14:36

В Коми завели еще одно уголовное дело на Пичугина

Ранее его приговорили к пожизненному заключению
Источник:kp.ru
Фото: Алиса КОЗЛОВА

Фото: Алиса КОЗЛОВА

В Коми в отношении лидера преступного сообщества Юрия Пичугина возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Еще в 90-е годы Пичугина признали вором в законе. Люди с более низким криминальным статусом были обязаны ему подчиняться. Пичугина и других членов банды задержали в феврале 2017 года. Лидера преступного сообщества заключили под стражу.

– Несмотря на это, он продолжил реализацию своих полномочий, как лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии лично и через доверенных лиц, – отметили в СК.

Напомним, суд вынес приговор 16 подсудимым по уголовному делу преступного сообщества Юрия Пичугина. Лидер банды, которому вменялось наибольшее количество преступлений (28 эпизодов), получил пожизненное заключение в колонии особого режима и штраф 3 млн рублей.

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