Глава Коми призвал жителей республики зажечь свечи памяти

Фото: pxhere.com.

В четверг, 22 июня, РФ отметит важную историческую дату - День памяти и скорби. В этот день мы чтим память отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны.

Республика Коми по традиции стала участником онлайн-акции «Свеча памяти». Чтобы принять в ней участие, необходимо зайти на сайт деньпамяти.рф и зажечь виртуальную свечу.

Кроме того, 22 июня в 12:15 по московскому времени пройдет еще одна акция - «Минута молчания». Жители всех регионов России услышат по радио и телевидению объявление минуты молчания и удары метронома.

«Призываю вас поддержать эти акции,» — обратился руководитель республики Владимир Уйба к жителям.

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