Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2023 12:20

Глава Коми призвал жителей республики зажечь свечи памяти

22 июня Россия отметит важную историческую дату - День памяти и скорби
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

В четверг, 22 июня, РФ отметит важную историческую дату - День памяти и скорби. В этот день мы чтим память отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны.

Республика Коми по традиции стала участником онлайн-акции «Свеча памяти». Чтобы принять в ней участие, необходимо зайти на сайт деньпамяти.рф и зажечь виртуальную свечу.

Кроме того, 22 июня в 12:15 по московскому времени пройдет еще одна акция - «Минута молчания». Жители всех регионов России услышат по радио и телевидению объявление минуты молчания и удары метронома.

«Призываю вас поддержать эти акции,» — обратился руководитель республики Владимир Уйба к жителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Коми присоединятся ко Всероссийской «Минуте молчания» (подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ