«Три шага, и ничего больше»: 11-классник из Ухты, сдавший ЕГЭ по математике на 100 баллов, поделился жизненным опытом

Ребятам, которые только попали в 11 или 10 класс, Дмитрий советует готовиться к ЕГЭ уже сейчас

В Коми продолжает расти число 100-балльников по ЕГЭ. Как рассказали в региональном Минобразования, стало известно, что ученик Ухтинского технического лицея им. Г.В. Рассохина Дмитрий Чупров сдал профильную математику на максимальный балл. Школьник рассказал, что ему помогло достичь успеха и хорошо справиться с экзаменом.

По словам Димы, от 100 баллов его отделяли три шага: хорошая база знаний, усиленная подготовка и удача. Однако последний шаг, говорит Дмитрий, даётся лишь упорным.

— Получению 100 баллов по математике способствовали три вещи: хорошая база, которую я получил в лицее. Усиленная подготовка в 11 классе. Удача, конечно же. Но как говорится, удача приходит к тем, кто ее заслужил. Я готовился к экзамену с репетитором, но это вовсе необязательно. Насколько я знаю, мой одноклассник сам подготовился и сдал на 98 баллов. Все зависит от упорства. Сейчас материалы для того, чтобы выучить примерно всё, есть в открытом доступе в интернете, — рассказывает Дмитрий.

Выпускник вспоминает свои первые эмоции после увиденных 100 баллов на экране, и они могут удивить многих. Дмитрий говорит, реакция была сдержанной.

— Порадовало, конечно, но больше думал о том, что информатику надо сдать, — делится 11-классник.

Дмитрий мечтает (хотя в его случае лучше говорить о планировании) поступить в Санкт-Петербург или ИТМО. А если уж не повезет, то в Политехнический университет.

Как человек, который уже прошел один из волнительных и ответственных этапов, Дмитрий дал совет школьникам, которые в этом году идут в 10 и 11 классы: готовьтесь прямо сейчас и не теряйте время! Но если же вы уверены, что сдадите ЕГЭ на высокий балл, то сосредоточьтесь на олимпиадах, они так же важны, как и выпускные экзамены, утверждает Дима.

— Во-первых, получив диплом призера олимпиады 2 или 1 уровня, можно поступить куда угодно (с 2 уровнем зависит от вуза). Во-вторых, это интересно. В-третьих, станете умнее. Я про все это поздно узнал, поэтому все олимпиады в 11 классе успешно слил, в итоге готовился к ЕГЭ. Но у вас все еще впереди, — заключил Дмитрий.

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