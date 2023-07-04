По факту разлива нефтесодержащей жидкости в Усинске возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми.

Следком РК возбудил уголовное дело по факту разлива нефтесодержащей продукции на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения с попаданием в реку Колва и на почву. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Следователи и представители других органов выезжали на место ЧП. Во время проверки были отобраны образцы почвы и воды. В скором времени будет проведена экспертиза.

Следователи намерены провести комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств случившегося. Также будет определен причиненный окружающей среде ущерб.

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