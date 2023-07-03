Прокуратура проводит проверку по факту разлива нефти в Усинске

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Прокуратура Усинска проводит проверку по факту разлива нефтесодержащей жидкости. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, на промысловом трубопроводе «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружили отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. В Усинске ввели режим повышенной готовности. Жителей просят отказаться от использования воды из Колвы как в бытовых, так и в технических целях.

На место происшествия отправился прокурор Усинска Андрей Котельников. Надзорное ведомство оценит то, как соблюдалось природоохранное законодательство в деятельности компании, которая эксплуатировала нефтепровод.

– При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.

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