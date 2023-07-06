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Общество6 июля 2023 4:18

И снова дожди: жителям Коми следует брать с собой зонтики

В Коми вновь ожидаются кратковременные дожди
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Сегодня, шестого июля, на территории Коми будет переменная облачность. Такой прогноз дали синоптики региональной ЦМГС. В ночное время суток в западных районах республики пройдут кратковременные дожди, в восточных районах осадков не ожидается. Днем кратковременные дожди с порывистым ветром ожидаются в большинстве районов Коми. Ночью столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, днем - от +20 до +25 градусов.

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