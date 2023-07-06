И снова дожди: жителям Коми следует брать с собой зонтики

Фото: Нина Юшкова.

Сегодня, шестого июля, на территории Коми будет переменная облачность. Такой прогноз дали синоптики региональной ЦМГС. В ночное время суток в западных районах республики пройдут кратковременные дожди, в восточных районах осадков не ожидается. Днем кратковременные дожди с порывистым ветром ожидаются в большинстве районов Коми. Ночью столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, днем - от +20 до +25 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 3288 человек умерли от коронавируса (подробнее)