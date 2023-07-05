В Коми река Колва загрязнена нефтью после повреждения нефтепровода

Фото: пресс-служба СУ СКР по Коми

Нефть, попавшая в Колву в результате аварии на нефтепроводе компании «Нобель ойл», растеклась по реке на расстоянии пяти километров. Об этом сообщает ТАСС о ссылкой на экстренные службы.

- «Проведено обследование течения Колвы с воздуха, выявлено загрязнение протяженностью 5 км, - передает издание.

Напомним, на нефтепроводе 1 июля произошла разгерметизация, из-за чего нефтепродукты попали в воду, однако информацию об аварии передали лишь на следующий день. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Усинске продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный ранее.