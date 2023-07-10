В Коми «Гренада» возобновляет работу в плановом режиме

Фото: пресс-служба Минобразования Коми

«Гренада» вновь откроет свои двери для отдыхающих детей. Об этом сообщает Минобразования Коми. По информации ведомства, лагерь начнет свою работу 13 июля.

- Следующий заезд детей состоится 13 июля на смену «Ты в танцах», - заявили в министерстве.

Напомним, лагерь столкнулся с проблемами из-за плохой воды, которую обнаружила проверка. Суд приостановил деятельность «Гренады» на 90 суток. После масштабного ремонта сетей ДОЛ готов вновь приступить к работе.

- Все анализы соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды, - заверили в ведомстве.

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