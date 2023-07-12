«Место силы»: чем Маньпупунёр манит туристов-экстремалов со всего мира, рассказал гид-путешественник Алексей Ларионов

Каждый должен хоть раз побывать на плато Маньпупунёр. Фото: Екатерина САВЕНКО

Коми-ижемский гид-путешественник Алексей Ларионов стал обладателем всероссийской туристический премии «Маршрут построен» и занял первое место в конкурсе в номинации «Персона года». Житель Коми уже несколько лет водит путешественников со всего мира на знаменитое плато Маньпупунёр. О своей победе и любимом месте в мире гид рассказал «КП-Коми».

Каждый найдёт общий язык

Плато Маньпупунёр, притаившееся среди темнохвойных лесов Троицко-Печорского района Коми в Печоро-Илычском биосферном заповеднике, в 2008 году было признано одним из «Семи чудес России».

Зимой останцы не менее прекрасны.

На высокогорном плато стоят семь сорокаметровых столбов-останцев, появившихся после того как ветер, снег и дождь поработали над скалами, уничтожив мягкие породы.

Плато своей красотой сводит с ума! Фото: Екатерина САВЕНКО

На невероятные и живописные места плато Маньпупунёр уже в течении восьми лет организует походы уроженец села Краснобор Ижемского района Алексей Ларионов.

Путешествие всегда непростое, но очень яркое и волнительное. Фото: Екатерина САВЕНКО

С июня по сентябрь он организуют пеше-водные туры, часть пути которых пролегает на аэроглиссере лодке на воздушных подушках, а в феврале-марте снегоходные.

Летом путешественники передвигаются на аэроглиссере. Фото: Екатерина САВЕНКО

А зимой на снегоходах.

– Малая гора идолов – так переводится с языка манси слово Маньпупунёр. Невозможно передать словами чувства, когда столбы постепенно появляются перед глазами каждого путешественника. Сначала Шаман. – У Алексея с ним особая связь. – Энергетика этого места очень мощная, любую усталость как рукой снимает. Царица, Погонщик с Верблюдом, Мамонт со своими «детками» и другие.

Алексей с путешественниками. Фото: Екатерина САВЕНКО

Печора влюбляет

По словам собеседника, любой человек найдёт общий язык именно со своим останцем. Но не только мансийские болваны восхищают туристов во время недельного путешествия. Например, полноводная река Печора, истоки которой начинаются в десяти километрах от горного лагеря «Вологодская грань». Печора влюбляет в себя моментально. Чистая, гордая, величественная и зеркальная, она манит бросить всё, чтобы поселиться на её берегах.

Чистая и прозрачная Печора. Фото: Екатерина САВЕНКО

Кордон «Шежим» На Печоре. Фото: Екатерина САВЕНКО

Красоты Печоро-Илычского заповедника могут свести с ума независимо от времени года. Куда ни кинешь взор, везде какие-то сказочные скалы и коряги. Летом и осенью – буйство красок, зимой – заснеженное царство.

Печоро-Илычский заповедник. Фото: Екатерина САВЕНКО

Зимние туры захватывающие и невероятно экстремальные. Фото: Екатерина САВЕНКО

Также туристам может выпасть счастье понаблюдать за животным миром в естественной среде обитания, например, за снующими зимой тундровыми куропатками или летом бурыми медвежатами, которых можно встретить по пути в горный лагерь «Вологодская грань» и на живописных солнечных склонах плато.

Туристы могут повстречать трёх медведей.

– Можно встретить как хищных волков, но они не подходят к группе, так и безобидных норок, переплывающих реку, – рассказывает Алексей.

Недалеко от устья реки Печоры. Как мило! Фото: Екатерина САВЕНКО

А можно не только наслаждаться красотами природы, но и набрать во время тихой охоты дары природы, ведь троицко-печорский бор по пути до Усть-Уньи густо усыпан шляпками крепких белых грибов. Костёр на берегу Печоры, небольшой казан, грибы с картошкой, свежезаваренный чай с печеньем и сгущёнкой. Красота!

На берегу Печоры в Усть-Унье. Фото: Екатерина САВЕНКО

Кстати, Усть-Унья – перевалочная для туристов деревня, здесь испокон веков живут коми, пермяки, манси и челдоны (так называют союз коми с пермяками). Раньше в населённом пункте жизнь кипела, сейчас в деревне проживает не больше 25 человек.

Заслуженная победа

За несколько лет Алексей организовал и провёл сотни невероятных туров для жителей Коми и путешественников из других стран. Благодаря большой поддержке со стороны земляков в народном голосовании, наш гид вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Но финальное слово в определении победителя было за федеральными экспертами, которые и присудили победу Алексею.

Алексей - победитель Национальной премии.

Торжественная часть награждения участников состоялась в Москве, где собрались лучшие и креативные авторы туров, экскурсоводы и организаторы всех остальных всевозможных видов отдыха.

Впереди - только новые горизонты! Фото: Екатерина САВЕНКО

Сам коми-ижемец на награждение поехать не смог. Как объяснил собеседник, лето – самый разгар проведения туров для путешественников, желающих попасть на плато со знаменитыми останцами. Работы – через край. Кстати, с организацией путешествий Лёше помогает его супруга Анастасия. Пара в любви и согласии воспитывает троих детей: Дмитрия (15 лет), Сонечку (8 лет), Ярослава (5 года). И молодые не собираются останавливаться на достигнутом.

Семья Ларионовых. Фото: Екатерина САВЕНКО

Экстремальный туризм (а в путешествия действительно надо отправляться хорошо подготовленным физически и эмоционально) в Коми только набирает обороты, но уже зарекомендовал себя как особенное направление, способствующее развитию международных и межнациональных отношений и укреплению дружественных связей.

Гордимся Алексеем и желаем ему новых побед!

Справка КП

Конкурс в области развития внутреннего туризма проводился медиагруппой «Комсомольская правда». На конкурс, где было 11 номинаций, было отправлено более 460 заявок из 63 регионов страны.

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