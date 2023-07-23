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Общество23 июля 2023 5:00

Сегодня в Коми ожидается гроза и туман

В некоторых районах пройдет кратковременный дождь
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

Сегодня, 23 июля, в Коми будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды предоставили синоптики ЦГМС.

В ночное время суток в северных и южных районах республики ожидается кратковременный дождь, местами ливень. Днем кратковременный дождь ожидается на востоке центральных районов, на крайнем северо-востоке и северо-западе. Местами в Коми прогнозируется гроза и туман.

Ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +26 градусов.

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