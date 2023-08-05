Фото: пресс-служба Министерства образования Коми

К новому учебному году 2023/2024 в Коми отремонтировали 31 образовательное учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования республики.

На каникулах отремонтировали девять детских домов, 13 специальных (коррекционных) школ-интернатов, шесть специальных (коррекционных) школ, две санаторные школы-интерната, а также одну общеобразовательную школу-интернат.

Так, в специальной (коррекционной) школе-интернате №10 в Аджероме Корткеросского района заменили кровлю спального корпуса. В фойе здания и столовой отремонтировали пол, потолок и стены. Аналогичные работы провели в учебном корпусе, в двух спальных корпусах, а также в бане-прачечной.

В специальной (коррекционной) школе-интернате № 9 в Ижме отремонтировали учебные классы и комнаты для проживания детей. Кроме того, на объекте установили систему молниезащиты. Для столовой купили технологическое оборудование и новую посуду.

– В нашем детском доме в этом году мы отремонтировали кровлю спального корпуса, установили современный спортивный комплекс, модернизированную систему видеонаблюдения. И хочу отметить, что наши воспитанники сами принимали активное участие в составлении индивидуальных дизайн-проектов ремонта гостиных и спален. По этим проектам сшиты шторы и покрывала на кровати, приобретены ковры и красивое постельное белье, – рассказал директор детского дома № 1 г. Сыктывкара Дмитрий Беляев.

Как сообщили в специальной (коррекционной) школе № 42 г. Воркуты, на днях состоялась приемка выполненных работ по программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования».

– Внутри помещений еще проходят ремонтные работы. Окна заменили на современные оконные блоки. Часть нового оборудования и мебели уже поступила, ожидаем окончательную поставку. Еще много работы, но к началу учебного года наша новая «Доброшкола» с радостью распахнет свои двери! Уже сейчас видно, как преобразился фасад здания, и каким красивым он будет. Сотрудники школы делают все, чтобы наши учащиеся пришли в сентябре в красивую и обновленную школу, – отметила директор школы Светлана Шергина.

Все детские дома и школы-интернаты республики оснащены комплектом государственных символов. 1 сентября начнется с торжественной линейки и церемонии поднятия государственных флагов Российской Федерации и Республики Коми.

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