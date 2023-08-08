Жительница Сыктывкара Любовь Тихомирова удостоилась звания Woman Star world

Фото: Любовь Тихомирова.

46-летней жительнице Сыктывкара Любови Тихомировой не удалось завоевать титул «Миссис Россия 2023», однако удостоилась Woman Star world.

Сыктывкарка рассказала изданию БНК о своей мечте организовать подобный конкурс красоты, но уже в Коми. Сейчас Любовь Тихомирова находится в приятном шоке, а ее эмоции просто зашкаливают.

«Я хочу, чтобы все женщины республики поймали свою минуту славы. Быть звёздочкой хотя бы на один день — это круто. По приезду домой окунусь в работу и буду определяться с датами проведения мероприятия — предстоит огромная работа, реализуется моя мечта, которую вынашивала я три года», - поделилась сыктывкарка.

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