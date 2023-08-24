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Общество24 августа 2023 15:25

Стало известно, когда в домах в Коми включат отопление

Отопительный сезон в Коми начнется 15 сентября
Источник:kp.ru
Тепло уже начали подавать на севере республики

Тепло уже начали подавать на севере республики

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон в Коми планируют начать 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

Подавать тепло в дома и соцобъекты уже начали в северных районах Коми. Далее отопление будут включать и в других частях региона. Министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Чибисов отметил, что подготовка к отопительному сезону завершается. С 1 сентября подача тепла начнется на юге Коми, в том числе в Сыктывкаре. Сначала отопление включат в школах, детских садах, больницах, а затем – в многоэтажках.

– К 15 сентября во все многоквартирные дома республики должно быть уже подано тепло, – подчеркнул Чибисов.

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