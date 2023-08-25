Нашел сантехник: в трубах жилого дома Сыктывкара найден труп младенца

Труп младенца был найден в одном из домов Сыктывкара Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны подробности гибели младенца, чей труп был найден в канализации в одном из домов Сыктывкара на улице Мира.

Известно, что сегодня, 25 августа, в правоохранительные органы поступил звонок от коммунального служащего, который обслуживает жилой дом. По словам мужчины, в канализационной трубе он нашел тело новорожденного. На место экстренно выехали следователи и полицейские.

- Тело младенца обнаружено в жилом доме по улице Мира города Сыктывкара. Обнаружил сантехник, который обсуживает жилой дом, - сообщили «КП-Коми» в пресс-службе СУ СКР по республике.

По факту произошедшего начата проверка. Сотрудники полиции сейчас пытаются найти мать погибшего ребенка.

Напомним, это не первый громкий случай, который происходит в Коми. Весной 2021 года житель Ухты обнаружил у гаражей черный пакет, внутри которого была мертвая новорожденная девочка. Оказалось, что ее выбросила мать, испугавшаяся внезапной смерти дочери. Как показала экспертиза, малышка скончалась в результате синдрома внезапной младенческой смерти.

Летом того же года следствие прекратило уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

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