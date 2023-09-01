Портрет учителя, пчелиный урок, двойка за умножение: депутаты Госсовета Коми в День знаний вспомнили личные истории школьной поры

Школьные годы чудесные! В Коми сегодня праздник – 1 сентября. Фото: Екатерина САВЕНКО

Первое сентября. Это же самые светлые и беспечные, но очень важные и запоминающие школьные годы! Каждый из нас, даже спустя десятки лет, может окунуться в это прекрасное время – и весёлое, порой грустное, учителя традиционно – строгие, добродушные, ответственные, но при этом самые нужные и самые лучшие. Сегодня, в День знаний, депутаты Государственного Совета Республики Коми решили поделиться с нами своей личной историей школьных лет.

Нарисовать КРАСИВЕЕ

Уроженец города-героя Сталинграда (сейчас – Волгограда), депутат Сергей Гагаузов школьные годы провёл в солнечной Анапе, впитывая знания под шум прибоя и крики чаек. Первые классы нынешний директор детской художественной школы Воркуты Сергей Владимирович помнит смутно.

– Но в пятом классе я уже посещал художественную школу и без остановки рисовал, – рассказывает собеседник. – Рисовал всегда и везде: и дома на обоях, и в школе на уроках.

Уроженец города-героя Сталинграда (сегодня Волгограда), депутат Сергей Гагаузов школьные годы провёл в солнечной Анапе, впитывая знания под шум прибоя и крики чаек. Фото: личный архив.

Однажды юный художник так увлёкся своим творчеством на уроке литературы, что даже не заметил, как его застукали за «внеурочной» деятельностью. К слову, учительница литературы была дамой весьма строгой. Несмотря на то, что Серёжа много читал и всегда отвечал на все вопросы, преподаватель раз за разом ставила мальчику четвёрку и вызывала в школу родителей. Приходил папа, выслушивал отповеди, а дома в строгой форме пересказывал их сыну.

– Она мне всегда твердила: «Я точно знаю, как ты можешь знать. Ты можешь знать литературу лучше, мне это доподлинно известно», – вспоминает с улыбкой художник.

Фотоэтюды. Шотландия. Фото: личный архив.

И вот она подходит к парте и видит, что Серёжа нарисовал… её портрет! Учительница была вне себя от возмущения! Мальчика вместе с рисунками и скандалом отвели к директору школы и оставили на красном ковре. Анатолий Павлович не торопясь начал изучать листочки с набросками. «Похоже, – вздохнул директор. – Чего им не нравится-то?»

– Анатолий Павлович Начар был очень мудрым человеком, который открыл мне глаза на изобразительное искусство, – признаётся воркутинец. – Он сказал: «Серёжа, ты уже взрослый. И должен понимать, что надо рисовать КРАСИВЕЕ. Не надо этой похожести. Я знаю, что ты будешь рисовать и впредь, рисуй КРАСИВО, а не как есть».

Мастер-класс в Мурманске. Фото: личный архив.

В итоге директор и ученик договорились сказать всем, что воспитательная беседа была проведена. Но урок Анатолия Павловича Серёжа усвоил хорошо. Спустя какое-то время та же самая учительница вновь поймала школьника за рисованием её портрета.

Мастер-класс в Токио. Фото: личный архив.

– Она взяла листок, поправила очки на носу, долго изучала своё изображение и, наконец, произнесла: «Хм, ну здесь уже есть, на что посмотреть», – смеётся Сергей Владимирович.

В воркутинской детской художественной школе Сергей Гагаузов работает уже более 30 лет, в том числе и в должности директора. Сегодня творческие достижения его учеников известны не только в России, но и в других странах, работы самого художника экспонируются по всему миру.

Пленэр в Македонии. Фото: личный архив.

Кстати, на днях директор воркутинской ДХШ Сергей Гагаузов получил почётное звание «Народный художник Республики Коми». Указ об этом 18 августа подписал глава региона Владимир Уйба.

Блины из картофеля

Парламентарий Андрей Мельник родился 15 января 1941 года в украинской пгт Стрижевка – за полгода до начала Великой Отечественной. Своё детство вспоминает с теплотой, несмотря на то, что в военные и послевоенные годы всем было трудно, дети ходили в школу и работали наравне со взрослыми.

Своё детство Андрей Андреевич вспоминает с теплотой. Фото: личный архив.

– Трудились по 10-12 часов, нам платили 15-20 копеек в час. Для нас это были огромные по тем временам деньги, ведь мы могли на них купить мороженое, 100-200 грамм конфет-подушечек или сходить в кинотеатр. А какими вкусными казались блины из прошлогоднего мёрзлого картофеля! Я и сегодня помню этот вкус. В войну дома мы питались только родительским пайком, лебедой, диким щавелем, крапивой, молодыми листьями вишни и черешни, – рассказывает о детстве Андрей Андреевич.

Несмотря на сложности, детство нашего героя запомнилось ему как время, когда маленькие случайные радости превращались в моменты истинного счастья. Когда в июле 1945-го с войны вернулся отец, мама Андрея вручила родителю сына со словами: «Держи, я его сберегла». После войны крепла сила духа у молодых людей, и в школе, как у всех, случались и забавные, и трогательные моменты.

– Мы с танцевальным коллективом школы вышли в финал республиканского конкурса-фестиваля с двумя номерами. Всех нарядили в национальные костюмы, а нам, 12-ти мальчишкам, не доставало 12 шаровар разного цвета. Учителя, классный руководитель Ирина Оситановна и педагог по немецкому языку Ольга Яковлевна, решили взять у своих мужей кальсоны, которые на нас смотрелись как прекрасные шаровары. Итог – первое место на республиканском конкурсе! – с ностальгией вспоминает депутат.

Коми стала новой Родиной для Андрея Андреевича. Фото: личный архив.

Жизнь шла своим чередом, судьба забросила его на Север. И Коми стала новой Родиной для Андрея Андреевича: «Мне всегда везло на хороших людей». В республике молодой человек успел поработать рабочим-бригадиром пути, машинистом паровоза и тепловоза.

Пчелиный урок

На 50-летие выпуска в 2008 году друзья собрались все вместе. Тогда более 55 человек приехали с разных концов света, куда судьба разогнала всех учеников стрижевской школы, – из Австралии, Канады, США, Европы и республик бывшего дружно вспоминали былое.

– Никто не забыл посещение пасеки. Нам пчеловод-пасечник рассказал, как вести себя с пчёлами… Мы, конечно, проигнорировали все его советы, и в результате на второй день в школе мы не узнали друг друга – были все опухшие от укусов пчёл, – смеётся депутат.

Андрей Мельник всегда работает на благо Республики Коми. И тогда, и сейчас. Фото: личный архив.

На выпускном вечере, рассказывает наш собеседник, весь класс был одет простенько: девочки в ситцевых платьях, у парней – один галстук на 3-4 человека. «Нынешние выпускники по сравнению с нашими– «небо и земля». Девушки красавицы-королевы, а мальчишки – джентльмены»: рассуждает Андрей Андреевич.

«Как буква р пишется?»

Депутат Елена Прокопчик училась в Воркуте. В первый класс пошла в школу №21 в посёлке Советский. Проучилась недолго – каталась на коньках и… сломала ногу. Перелом был серьёзный, много времени маленькая Лена провела в больнице, а потом долго передвигалась на костылях. В это время родителям дали квартиру в городе, в только что построенном спальном районе. Ездить на поселок было нереально, поэтому уже в конце третьей четверти в первом классе школьницу проэкзаменовали и перевели во второй класс.

Парламентарий всегда очень любила учиться, с удовольствием занималась математикой, но однажды получила двойку за не выученную таблицу умножения. Фото: личный архив.

– Читать и писать я научилась ещё в детском саду, потому что мы с двоюродными братьями и сестрами любили играть в школу и я, как самая младшая, всегда была «ученицей». Наверно, после этого у меня и появилась мечта – стать учителем! Была только одна проблема с письмом: я очень долго, класса до 4-го, путала, в какую сторону пишется буква «р», а в какую – буква «я». И будучи круглой отличницей в начальной школе, периодически спрашивала: «Мама, а буква «р» пишется к балкону или от балкона?»: улыбается Елена.

Парламентарий всегда очень любила учиться, с удовольствием занималась математикой, но однажды получила двойку за не выученную таблицу умножения.

– Я сильно плакала и боялась сказать родителям. Когда всё же призналась, не поняла их реакцию: они дружно смеялись. Потом папа мне объяснил, что не выучить таблицу умножения на 9, когда все предыдущие ты знаешь на отлично,– невозможно! – помнит переживания депутат.

Депутат Елена Прокопчик училась в Воркуте. Фото: личный архив.

Елена с большой благодарностью вспоминает своих учителей из воркутинской школы №23, выпускницей которой она стала: Римму Михайловну Соболеву, Ирину Аркадьевну Гинзбург, Галину Александровну Коняшкину, Надежду Михайловну Гуманистову.

– Все они были не просто талантливыми предметниками, но и мудрыми, терпеливыми и внимательными наставниками, – заключила Елена Николаевна.

Будущее России

С Днём знаний жителей Коми поздравил Председатель Государственного Совета Республики Коми Сергей Усачёв. Парламентарий напомнил, что День знаний – праздник для всех, который наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Это один из самых светлых и добрых праздников, объединяющий все поколения, символ начинаний, перспектив и новых возможностей.

– Из всех ценностей для человека самое главное богатство – это знания. Они дают возможность расширить свой кругозор, стать основой карьеры, помогают добиться успехов в профессии и жизни. Уровень образования граждан играет важную роль в социально-экономическом развитии нашей страны и укреплении авторитета государства на международной арене. Дети – будущее России, считает Председатель.

Школьников Коми и их родителей с большим праздником поздравил Сергей Усачёв. Фото: gsrk.ru.

Сергей Усачёв желает школьникам Республики Коми и всей страны трудолюбия и настойчивости в учёбе, а тем, кто только делает первые шаги в страну знаний – быть старательными и послушными.

– Пусть новый учебный год станет для всех, кто учится и учит, годом творческих достижений и профессиональных побед! – поздравил председатель Госсовета Коми.

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