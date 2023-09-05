Первый замруководителя мэрии Сыктывкара Александр Можегов отправился в зону СВО

Действие трудового договора Александра Можегова с администрацией столицы Коми было приостановлено. Фото из личного архива

Александр Можегов, занимавший пост первого замруководителя администрации Сыктывкара, отправился в зону СВО. Чиновник подписал контракт с Минобороны. Известно, что действие трудового договора Можегова с администрацией в связи с этим было приостановлено.

Решение отправиться в зону спецоперации прокомментировал мэр столицы Коми Владимир Голдин. По его словам, профессиональные знания и опыт бывшего чиновника послужат решению важных государственных задач по линии Минобороны.

Ранее стало известно, что в зону СВО отправились мэр Воркуты Ярослав Шапошников и министр здравоохранения Игорь Дягилев.

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