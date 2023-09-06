В Коми метеорологи ЦГМС пообещали дождливую погоду

В Коми синоптики пообещали пасмурную погоду

В Коми 6 сентября пообещали дождливую туманную погоду с порывистым ветром. Температура воздуха максимально поднимется до +21°С.

Метеорологи ЦГМС республики также спрогнозировали переменную облачность и южный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы достигнут скорости до 14 м/с. Температура ночью +8...+13, при прояснении +2...+7, днем +17...+22, в осадках +12...+17°С.

В Сыктывкаре 6 сентября ожидают ветер с порывами до 14 м/с, а также температуру воздуха ночью +9...+11, днем +19...+21°С.

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