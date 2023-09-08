Ущерб 25 млн рублей: в Коми компания отказалась добровольно платить за разлив нефти

Республиканские власти обратятся в суд. Фото: пресс-служба Минприроды Коми

В Коми компания «Нобель-Ойл» отказалась возместить ущерб в размере 25 млн рублей за разлив нефти в реку Колва. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Минприроды республики Екатерина Киселевич.

Глава ведомства напомнила, что инцидент произошел в июле. Компания допустила разлив нефти в реку. Министр подчеркнула, что предприятие обязана возместить вред, причиненный природным объектам. По ее словам, компания вовремя не оповестила об аварии. Предприятие также не приняло должных мер по ликвидации ЧС. Кроме того, у организации не было технической документации на трубопровод.

Киселевич подчеркнула, что сумма ущерба природе превысила 25 млн рублей.

– Нарушитель заплатит. К сожалению, представители компании не приняли наше предложение о добровольном возмещении ущерба, значит будем добиваться взыскания в судебном порядке, – заключила министр.

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