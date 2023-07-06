Мэрия Усинска заявила, что нефть больше не попадает в Колву

Фото: СУ СКР России по Коми

В Усинске продолжается ликвидация нефтеразлива на реке Колва. Напомним, 1 июля на трубопроводе компании «Нобель Ойл» произошла авария, из-за чего горючее попало в водоем. В городе был введен режим повышенной готовности, а жителей Усинска попросили не использовать воду в бытовых целях.

Как сообщил мэр города Николай Такаев, порыв удалось локализовать, на месте разлива оборудованы нефтеловушки, поэтому нефтесодержащая жидкость более не попадает в реку. Также на реке уменьшилась радужная пленка.

- На сегодняшний день установлено четыре рубежа боновых заграждений в районе 1,2,3 и 4 колвинских мостов общей протяженностью 2140 м. При этом следы нефтесодержащей жидкости в виде прерывистой радужной плёнки наблюдаются только в районе четвёртого моста, - рассказал мэр.

Всего с момента аварии специалисты собрали три куба жидкости с нефтью. Качество воды постоянно мониторит региональный Роспотребнадзор, на месте ЧП работают 78 сотрудников аварийно-спасательных отрядов.

Произошедшее находится на личном контроле главы республики Владимира Уйбы.

Добавим, что по факту разлива нефти в реку Колва возбуждено уголовное дело.