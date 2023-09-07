В Коми 7 сентября спрогнозировали пасмурную погоду

В Коми ожидается пасмурная дождливая погода

В Коми 7 сентября пообещали дождливую погоду с порывистым ветром. Прогноз погоды на сегодняшний день передали в ЦГМС республики.

По предоставленным данным, в целом по региону ожидается облачная погода. Дождь, который местами будет перерастать в сильный, преимущественно прогнозируется в западных районах. В отдельных частях республики пообещали туман. Ветер придет южный, юго-восточный со скоростью от 7 до 12 м/с. Температура воздуха днем составит +17...+22, местами в дожде она понизится до +11...+16°С.

В Сыктывкаре 7 сентября пообещали облачную погоду и дождь с ветром от 7 до 12 м/с. Температура днем +12...+14°С.

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