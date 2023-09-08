Усиленный ветер и дожди спрогнозировали в ЦГМС Коми

В Коми пообещали настоящую осеннюю погоду

В Коми 8 сентября пообещали переменную облачность, кратковременный дождь и усиленный ветер. Прогноз погоды передали в ЦГМС республики.

По предоставленным данным, ветер спрогнозировали северный со скоростью от 2 до 7 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 14 м/с. Температура ночью +5...+10, днем +16...+21, на севере местами +10...+15°С.

В Сыктывкаре 8 сентября спрогнозировали переменную облачность и небольшой кратковременный дождь. Ветер ожидают северный со скоростью 2-7 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +19...+21°С.

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