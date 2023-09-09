700 тысяч рублей штрафа на двоих: в Вуктыле объявили приговор по делу о срыве отопительного сезона

На скамье подсудимых оказались двое должностных лиц ООО «Аквасервис» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Вуктыле вынесли приговор одному из учредителей ООО «Аквасервис» и бывшему начальнику производственного-технического отдела компании, по вине которых зимой 2020-2021 город периодически оставался без надлежащего отопления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Осужденных признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кроме того, учредителю, который также был заместителем директора предприятия, инкриминировали злоупотребление полномочиями. Его вину суд также признал.

При подготовке к отопительному сезону 2020-2021 года сотрудники ООО «Аквасервис» незаконно внесли изменения в систему теплоснабжения центральной котельной. Фигуранты не выполнили все мероприятия по подготовке к зиме. Из-за этого жителям оказывались услуги по теплоснабжению ненадлежащего качества.

Кроме того, в 2020 году замдиректора, знавший, что у «Аквасервиса» имеется многомиллионная задолженность за газ и электричество, перевел на свои счета более 30 млн рублей. Эти деньги осужденный использовал для расчетов с другими контрагентами. Одного из фигурантов оштрафовали на 600 тысяч рублей, а другого – на 100 тысяч рублей.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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