На людей, сорвавших отопительный сезон в Вуктыле, завели дело

Фото: Диля Ахмадишина

Прокуратура Коми инициировала уголовное преследование лиц, допустивших срыв отопительного сезона в Вуктыле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Поводом для ее проведения послужили обращения местных жителей на ненадлежащее качество услуг по горячему водоснабжению и отоплению. Выяснилось, что ресурсоснабжающая организация ООО «Аквасервис» без разрешения органов Ростехнадхора и проведения необходимых расчетов, испытаний и пусконаладочных работ изменила технологическую схему работы центральной котельной Вуктыла. В итоге компания систематически нарушала график подачи тепла потребителям. Кроме того, из-за ненадлежащей химической подготовки воды был выведен из строя один из котлов котельной.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании руководства ООО «Аквасервис» по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Кроме того, в суд направлен иск о возложении на ООО «Аквасервис» обязанности по устранению нарушений законодательства о промышленной безопасности.

В отношении должностных лиц ресурсоснабжающей организации также составлены административные материалы. В администрацию Вуктыла, которая не обеспечила контроль за ходом подготовки к отопительному периоду, внесено представление.

Выявлены нарушения в деятельности службы судебных приставов, которые ненадлежащим образом контролировали исполнение вынесенного по иску прокурора Вуктыла судебного решения об оборудовании многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов. По итогам проверки прокуратура республики внесла представление руководителю УФССП России по Республике Коми.

Представления также внесены в Службу Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля), а также в управляющие компании Вуктыла. Дополнительно прокуратура республики инициировала проверку соблюдения ООО «Аквасервис» законодательства о тарифном регулировании, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Даже приезд главы региона Владимира Уйбы не помог разморозить Вуктыл

Тепло и горячую воду в квартирах многим жителям придется ждать до лета (подробнее)