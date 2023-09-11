Синоптики ЦГМС Коми рассказали о приходе бабьего лета

В Коми ожидается теплая погода

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды в период с 11 по 15 сентября. По предоставленным данным, на следующей неделе настанет «бабье лето», когда температура воздуха будет выше среднего на 5-7 градусов.

В среднем, по информации метеорологов, температура воздуха по ночам составит +8...+13С, по северу местами +3...+8С. Днем будет +18...+23С, на крайнем северо-востоке +13...+18С.

Также эксперты ведомства сообщили, что из-за области повышенного атмосферного давления в большинстве районов ожидается ясная погода без осадков. В середине недели придут фронтальные разделы северо-западного циклона, из-за чего сначала в северной части, а потом на всей территории Коми к концу недели начнутся дожди.

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