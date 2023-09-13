Туманы и дожди спрогнозировали в ЦГМС Коми

Туманная погода ожидается в Коми

В Коми 13 сентября ожидают небольшие дожди, туманы и порывистый ветер. Прогноз погоды передали в ЦГМС региона.

По предоставленным данным, ветер пообещали юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Порывы будут достигать местами 14 м/с. Температура ночью +4...+9, днем +14...+19°С.

В Сыктывкаре 13 сентября пообещали переменную облачность без осадков и ветер 4-9 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +15...+17°С.

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