Синоптики пообещали в Коми пасмурную погоду

Туманную погоду спрогнозировали на территории Коми

Переменную облачность и туманы с дождями пообещали в Коми 14 сентября. Прогноз погоды передали в ЦГМС республики.

По предоставленным данным, преимущественно осадков не ожидается, на крайнем северо-востоке спрогнозировали небольшой дождь. Ветер на территории республики будет юго-западный от 5 до 10 м/с. На крайнем севере порывы усилятся от 9 до 14 м/с. Температура ночью +6...+11, местами +1...+6, днем +15...+20°С.

В Сыктывкаре 14 сентября ожидают переменную облачность без осадков и ветер от 3 до 8 м/с. Ночью температура воздуха составит +4...+6, днем +16...+18°С.

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