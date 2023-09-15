Небо над Коми вновь озарило северное сияние

Жителям Коми, как и жителям многих регионов РФ, посчастливилось увидеть необычное небесное свечение, которое называется северное сияние. Невероятно красивые фотографии люди выкладывают в социальных сетях.

Северное сияние жители республики наблюдали в Ижемском, Удорском, Корткеросском и Усть-Куломском районах, а также в Усинске, Ухте и Сыктывкаре.

Напомним, северное сияние в Коми не является редким явлением. Жители Сыктывкара наблюдали его три дня назад, 12 сентября.

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