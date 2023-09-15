Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2023 10:50

Небо над Коми вновь озарило северное сияние

В Сыктывкаре на небе вновь появилось северное сияние
Источник:kp.ru
Небо над Коми вновь озарило северное сияние

Небо над Коми вновь озарило северное сияние

Жителям Коми, как и жителям многих регионов РФ, посчастливилось увидеть необычное небесное свечение, которое называется северное сияние. Невероятно красивые фотографии люди выкладывают в социальных сетях.

Северное сияние жители республики наблюдали в Ижемском, Удорском, Корткеросском и Усть-Куломском районах, а также в Усинске, Ухте и Сыктывкаре.

Напомним, северное сияние в Коми не является редким явлением. Жители Сыктывкара наблюдали его три дня назад, 12 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре на небе появилось северное сияние (подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ