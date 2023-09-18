В Коми за 80 млрд рублей продали Монди СЛПК

Деньги выплатят шестью платежами. Фото: пресс-служба правительства Коми

Группа Mondi за 80 млрд рублей продала свой последний российский актив – Монди СЛПК. Об этом сообщается на сайте компании.

Mondi Group заключило соглашение с ООО «Сезар инвест». Сумма сделки составила 80 млрд рублей. Деньги выплатят шестью платежами. Первый транш поступит уже в конце сентября. После того, как Mondi Group получит первые четыре платежа по 13,5 млрд рублей, право собственности перейдет к ООО «Сезар инвест».

Сделку одобрили ФАС и Правительственная подкомиссия по контроля за иностранными инвестициями.

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