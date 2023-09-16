Облачную погоду и небольшой дождь пообещали в Коми

В Коми пообещали облачную погоду

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на сегодня, 16 сентября. По предоставленным данным, в республике ожидается умеренный дождь.

Метеорологи пообещали ветер южных направлений со скоростью 3-8 м/с, в северных районах - от 7 до 12 м/с. Температура воздуха составит +15...+20, в отдельных районах +8...+13°С.

В Сыктывкаре ожидают облачную погоду без осадков и небольшой дождь. Скорость ветра составит 3-8 м/с. Температура днем +17...+19°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Небо над Коми вновь озарило северное сияние (подробнее)