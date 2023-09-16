Как получить единовременную выплату: в Коми действует мера поддержки для родителей

В Коми все семьи с новорожденными могут получить выплату

В Коми сначала года 3,5 тысяч семей получили при рождении ребенка разовую выплату в размере 22 909 рублей. На поддержку могут рассчитывать все семьи с любым уровнем дохода.

Единовременная поддержка начисляется в течение десяти дней со дня регистрации даты рождения ребенка. Если один из родителей работает, то пособие поступает автоматически. В случае, когда оба родителя являются неработающими, то нужно подать заявление.

Заявление, как правило, рассматривают в течение десяти рабочих дней, выплата поступает в течение пяти дней после того, как было принято положительное решение.

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