Стало известно, будут ли вводить дистанционное обучение в школах Коми из-за роста зараженных

В закрытых на карантин школах обучение с применением дистанционных технологий не применяется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коми растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Только за минувшую неделю, по сообщению регионального Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились более пяти тысяч детей, всего - более девяти тысяч человек.

С сегодняшнего дня две школы Троицко-Печорска, а также учреждения допобразования уходят на недельный карантин. В это время дистанционных занятий у школьников не будет.

Как пояснили в минобре Коми, в ближайшее время в школах республики не планируется возвращение дистанционки.

- Целенаправленная подготовка к повсеместному переходу на дистанционное обучение министерством не проводится, - заявили в ведомстве.

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