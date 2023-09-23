Учитель из Воркуты прошла в финал всероссийского конкурса «Учитель года»

Ольга Бакаева уже стала призером регионального этапа конкурса учителей. Фото: минобразования Коми

Учитель начальных классов из Воркуты Ольга Бакаева прошла в финал конкурса «Учитель года России-2023». Об этом сообщили в пресс-службе минобразования Коми.

Ольга Бакаева работает учителем начальных классов в школе школы №40 с углубленным изучением отдельных предметов. В настоящий момент она призер регионального этапа конкурса.

Финальный этап пройдет в два тура в срок до 5 октября. В тот же день в Кремлевском дворце состоится церемония награждения.

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