Ветер и жара: синоптики рассказали о погоде в Коми

Порывы будут достигать 11 м/с Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 12 июня, в Коми ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, максимальная температура воздуха составит 27 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В регионе ожидается переменная облачность. Осадков в Коми не будет. Синоптики прогнозируют северный и северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. На северо-востоке порывы будут достигать 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит 22-27 градусов. На крайнем северо-востоке воздух прогреется до 16-21 градуса.

В Сыктывкару ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют северный и северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов.

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