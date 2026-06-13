Волонтерское движение Коми насчитывает более 40 тысяч человек

В Сыктывкаре состоялся Форум волонтеров. Фото: пресс-служба главы Коми

В настоящее время волонтерское движение Коми объединяет более 40 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В Сыктывкаре прошел Форум волонтеров Коми. Глава республики Ростислав Гольдштейн поблагодарил добровольцев за их деятельность. По словам руководителя региона, все проекты, созданные волонтерами, будут крайне востребованными для Коми.

«Мы сделаем все, чтобы их реализовать. За каждым проектом будет закреплен или министр, или заместитель председателя правительства», – заверил Гольдштейн.

На форуме прошла пленарная дискуссия «Новая сила. Волонтер как опора государства». В частности, было предложено создать единую региональную платформу координации. По мнению авторов идеи, это позволит предотвратить хаос. Кроме того, прозвучало предложение учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве в госструктуры.

В настоящее время волонтерское движение Коми объединяет более 40 тысяч человек. Самые востребованные виды деятельности – социальное, патриотическое, медицинское волонтерство, помощь участникам специальной военной операции и их семьям, а также сохранение исторической памяти.

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