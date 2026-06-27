Дождь и 25 градусов: синоптики рассказали о погоде в Коми

Скорость ветра будет достигать 6-11 м/с Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 27 июня, в Коми местами ожидается дождь, максимальная температура воздуха составит 25 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. В северных, южных и западных районах местами днем ожидается небольшой дождь. На крайнем юго-востоке будет преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит 11-16 градусов. Местами воздух прогреется до 20-25 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. В столице Коми ожидается дождь. Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит 11-13 градусов.

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