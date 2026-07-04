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Общество4 июля 2026 5:00

Кратковременный дождь и ветер: синоптики рассказали о погоде в Коми

В Коми ожидается ветер и кратковременный дождь 4 июля
Источник:kp.ru
Максимальная температура воздуха составит 26 градусов

Максимальная температура воздуха составит 26 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 4 июля, в Коми ожидается кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составит 26 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В регионе будет облачно с прояснениями. В Коми ожидается кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют южный ветер с переходом на северный со скоростью 5-10 м/с. Местами порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит 16-21 градус. В отдельных районах воздух прогреется до 26 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Существенных осадков в столице Коми не ожидается. Синоптики прогнозируют западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит 21-23 градуса.

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