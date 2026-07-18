Туман и 27 градусов: синоптики рассказали о погоде в Коми

Осадков в регионе не ожидается Фото: Елена Белоусова.

В субботу, 18 июля, в Коми будет преимущественно без осадков, максимальная температура воздуха составит 27 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В регионе ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. В отдельных северных и центральных районах утром прогнозируют туман. В Коми ожидается северный ветер с переходом на южный и юго-западный. Его скорость будет достигать 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит 22-27 градусов, а в Воркутинском районе 16-21 градус.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов.

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