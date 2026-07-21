Грозы и ветер до 17 м/с: какой будет погода в Коми 21 июля. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 21 июля, в Коми ночью в отдельных северных и центральных районах, днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает ЦГМС республики.

Ветер северной четверти 6-11 м/с, ночью на крайнем севере возможны порывы до 14 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с. Температура ночью составит +12, +17 градусов, местами на севере +6, +11 градусов. Днем в северных и центральных районах столбики термометров покажут +17, +22 градуса, в южных и юго-восточных +25, +30 градусов, на северо-западе +11, +16 градусов.

В Сыктывкаре днем пройдет кратковременный дождь. Ветер С, СЗ 6-11 м/с. Ночью ожидается +15, +17 градусов, днем +25, +27 градусов.

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