Потепление и местами гроза: синоптики рассказали о погоде в Коми

Утром ожидается туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 25 июля, в Коми ожидается облачность с прояснениями, максимальная температура воздух составит 29 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями преимущественно без осадков. В юго-западных районах прогнозируют дождь. Утром в отдельных районах ожидается туман, днем гроза. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. При грозе порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит 24-29 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Днем ожидается дождь и гроза. Синоптики прогнозируют юго-восточный и восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов.

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