Ураган в селе Коми повредил кровли и повалил деревья. Фото: соцсети Сергея Рубана.

Вчера, 23 июля на Усть-Куломский район обрушился сильный ураганный ветер. Как сообщил в соцсетях глава района Сергей Рубан, больше всего пострадало село Усть-Кулом - повалены деревья, повреждены кровли частных домов, хозяйственных построек и объектов организаций. Кроме того, местами отключилось электричество и были зафиксированы обрывы проводов.

К вечеру основные улицы уже райцентра расчистили. Большую часть деревьев и веток убрали с проезжей части. Бригады электриков проводили аварийно-восстановительные работы на линиях и в частном секторе, в том числе на улице Набережной, в микрорайоне Пятигорск и в деревне М. Кужба.

Глава района отметил, что помощь жителям, чьи дома пострадали от стихии, будет оказана в первую очередь тем, у кого нет страховки. С каждым собственником обсудят дальнейшие действия. Сергей Рубан призвал жителей сохранять спокойствие.

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