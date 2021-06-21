В Сыктывкаре студентов заблокировали в общежитии без еды и воды

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Карантин был введен в Сыктывкарском госуниверситете им.Питирима Сорокина с 16 июня. Эту меру применили после того, как коронавирус был обнаружен сразу у нескольких первокурсников и второкурсников Медицинского института.

Под карантин попали второй учебный корпус на улице Старовского и общежитие на Коммунистической. Здания дезинфицировали. Студентов перевели на дистанционное обучение. Но часть из них оказалась фактически заблокирована в общежитии. Здание оцеплено, дежурит полиция.

По данным «Комиинформ», на территории общежития СГУ находятся 160 студентов. Они жалуются, что два дня, в субботу и воскресенье, им не приносили воду, еду и средства личной гигиены.

В воскресенье вечером ректор СГУ Ольга Сотникова сделала официальное заявление на странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте». Она сообщила, что с понедельника запертых на карантин в общежитии будут кормить три раза в день. Карантин продлится 14 дней с момента последнего случая заболевания коронавирусом.

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