В Воркуте выпавшего с пятого этажа двухлетнего малыша поймал случайный прохожий

Врачи делают всё возможное... Фото: личный архив героев публикации.

В Коми пришло жаркое лето. А с ним и трагические случаи падений малолетних детей из окон. 19 июня в Воркуте двухлетний ребёнок полетел из окна с пятого этажа дома. На его счастье и радость родителей, его спас случайный прохожий, гулявший мимо. Мужчина буквально поймал малыша на лету. Подробности расскажет «Комсомолка».

«Лучше бы я упал»

Ужасное происшествие случилось с двухлетним сыном Мельниковых (Личные данные изменены. - Прим.ред.). В какой-то момент мальчик остался без присмотра взрослых и отправился изучать мир через окно... и упал с пятого этажа! На счастье ребёнка и его семьи, под окнами шёл случайный прохожий, он-то и поймал малыша практически на лету! Чем и спас пацанёнку жизнь. Высота падения – около 15 метров – была критичной, но благодаря прохожему и, наверно, ангелу-хранителю за спиной ребёнок смог выжить.

Как рассказал отец ребёнка Андрей, в злополучный день он был с малышом один в квартире: мама ушла по делам. По его словам, он оставил мальчика буквально на несколько минут, чтобы сходить на кухню, но этого хватило, чтобы малец взобрался на подоконник.

Малыши, прильнув к коварным сеткам, даже не подозревают, какой опасности себя подвергают. Фото: из архива "КП"

- На самом деле, мама на работе, а я буквально на секунду вышел на кухню. Он шустренький у меня, быстро шмыгнул, я и не успел. Лучше бы я упал, - сожалеет о случившемся мужчина.

Он благодарит человека, который поймал его сына во время падения, тем самым смягчив удар.

- Спасибо спасителю моего сына. Я должен буду ему всю свою жизнь, что угодно для него сделаю, - заявил Андрей.

Настоящий герой

Однако раскаяние мужчины не растрогало сердца жителей Воркуты. Многие из них обрушились с критикой на родителей малыша, обвинив их в беспечности и невыполнении родительских обязанностей. К тому же, как выяснилось, в день инцидента Андрей был пьян. Он и не отрицает этого факта.

- Ни чему не учат ситуации, что произошли уже до этого случая, что за «родители», - возмущается горожанка Антонина Х. в социальных сетях.

На это Андрей лишь отвечает, что никто от этого не застрахован, они с женой до конца дней будут корить себя за произошедшее.

Отец оставил малыша буквально на несколько минут... Фото: Надежда БУТОВИЧ

Кстати, сам спаситель категорически отказывается общаться со СМИ, доказывая всем, что это не он и никого он не спасал. Скромный герой.

КСТАТИ

Это не первый случай, когда в Коми малолетние дети выпадают из окон, защищённых лишь москитной сеткой. Малыши, прильнув к коварным сеткам, даже не подозревают, какой опасности себя подвергают. За последние пару месяцев только в Воркуте из окна сорвались три ребёнка!

Буквально 10 дней назад в Воркуте трагически оборвалась жизнь двухлетней девочки. В конце апреля в заполярном городе после падения с пятого этажа дома чудом выжил трёхлетний мальчик, упав в... сугроб. В Сыктывкаре в мае из окна многоэтажки так же выпал трёхлетний мальчик.

ВАЖНО!

О состоянии ребёнка «Комсомолке» рассказали в региональном минздраве. Сейчас малыш находится под наблюдением медиков в больнице, его состояние стабильное, средней степени тяжести: врачи делают всё возможное, чтобы мальчик скорее поправился.

По данному факту следственным комитетом проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельная авария произошла в Коми прямо под окнами горожан

Погиб совсем еще молодой мужчина (подробности)