Семьи Коми получат десять тысяч рублей на ребенка

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Российские семьи могут порадоваться, снова в кошельки прилетит денежка - единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

Всё серьёзно. Единовременную выплату может получить один из родителей или опекунов детей в возрасте от шести до 18 лет. Указ подписал Владимир Путин.

Дитя должно быть шестилетним, причём не позднее 1 сентября 2021 года. Выплата полагается инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам.

Выплата, которая начислится в августа по декабрь 2021 года, идёт на каждого ребенка. Получатели вправе обратиться в Пенсионный фонд России за ее назначением до 1 ноября этого года.

Напомним, с 1 июля 2021 года в России появились две новые «детские» выплаты: для малообеспеченных будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также для малообеспеченных одиноких родителей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет.

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