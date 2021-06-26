В Сыктывкаре уморили голодом взятую из приюта кошку Таю

Фото: приют "Кошкин дом"

Страшная история произошла с кошкой Таей, которую взяла к себе домой местная жительница из сыктывкарского приюта «Кошкин дом». Уже возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Пока – в отношении неустановленного лица.

Подробности и документы выложены в соцсети «ВКонтакте» на странице приюта. Таю взяла женщина. Потом сообщила, что кошка пропала, сбежала в подвал. Ведь волонтеры охраняют своих подопечных и после передачи в добрые руки.

Эти оказались жесткими. Как позже выяснилось, кошку жестоко избивали. От мучителя она скрылась в подвал. Или, возможно, ее туда загнали. Это уже установит следствие.

Но нашли несчастную умершей. Анализы показали многочисленные побои, голод и обезвоживание.

Судя по постам в группе «Кошкин дом», борьба за спасение Таи волонтеры вели долго. Но однажды спасенная девочка умерла. Возможно, от «добрых рук», в которые ее передали. Это теперь установит следствие.

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