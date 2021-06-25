В Коми сын случайно застрелил отца на охоте

Фото: архив КП

Случайно застреливший отца во время охоты сыктывкарец понесет наказание в виде штрафа. Его родная сестра простила нелепую смерть главы семейства.

Трагедия произошла 11 мая 2020 года на реке Вычегде в районе села Зеленец Сыктывдинского района Коми. Отец и сын охотились на уток. Вдруг карабин «Сайга» чуть не выпал из покачнувшейся лодки. Мужчина подхватил его и случайно нажал на спусковой крючок. Пуля вошла в живот сидевшего напротив 66-летнего отца.

Кровь буквально хлестала. Сын пытался помочь, вытащил раненого на берег и вызвал скорую. Но отец не дожил до ее приезда.

Сестра подсудимого заявила ходатайство о примирении с братом. Но Сыктывдинский районный суд отказал в этом. Однако назначил наказание ниже низшего предела, предусмотренного за причинение смерти по неосторожности. Ему назначен штраф 70 тысяч. Орудие преступления будут хранить в комнате оружия отдела полиции, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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